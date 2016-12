Ele foi atingido por vários golpes na cabeça

Por: Redação ORM News com informações de Nathana Simões

Em 31 de dezembro, 2016 - 14h18 - Polícia

Um homem foi morto com vários golpes na cabeça, na Rodovia BR-316 na manhã de sábado (31). Ele teria assaltado uma mulher e foi perseguido e espancado por populares. A vítima foi encaminhada para identificação no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo testemunhas do crime ele não teve qualquer possibilidade de defesa. O rapaz, que aparentava ter entre 20 a 25 anos de idade, já teria sido visto em outras ocasiões no mesmo perímetro da rodovia, cometendo furtos.

A polícia foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegou ao local a vítima já havia morrido. O corpo estava escondido ao lado de uma carreta semirreboque próximo a um posto de gasolina.

Um morador do bairro do Julia Seffer, que prefere não ter a identidade revelada, explica que viu a vítima tentando escapar. 'Ele roubou uma mulher, na entrada do conjunto. Mas parentes dela eu acho, começaram a seguir ele. Outras pessoas que viram também. Eu estava andando de bicicleta e de certa forma vim quase acompanhando ele correr. Ele no desespero tentou parar veículos, moto, fez sinal para um micro-ônibus, mas ninguém apurou. O trânsito até ficou um pouco lento. Ele veio para o posto para tentar se esconder, mas viram ele', explica a testemunha.

Os responsáveis em começar o espancamento perseguiram a vítima em um carro. Três homens desceram de veículo cor prata. Um deles estava armado e rapidamente conteve o suspeito de assalto. A vítima tirou a camisa e se rendeu, mas antes de deitar no chão rendido, começou a ser espancado.

Uma equipe de policiais civis da Divisão de Homicídios foi acionada para dar início as investigações. As imagens do posto de gasolina podem ajudar na identificação das pessoas envolvidas no crime.