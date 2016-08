O preso foi encaminhado para a carceragem da Superintendência de Abaetetuba

Por: Redação ORM News

Em 26 de agosto, 2016 - 11h40 - Polícia

Erlon Ewerton Pinheiro está preso em Abaetetuba, nordeste paraense, acusado pelo crime de estupro de vulnerável no município de Barcarena. Ele foi preso em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça por meio da Deam (Divisão Especializada no Atendimento à Mulher). As informações foram divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (26).

De acordo com delegada Priscilla Naiatte, titular da Deam de Barcarena, o acusado violentava uma criança de 8 anos de idade e orientava o irmão da vítima, de 12 anos, a praticar também o estupro. O preso foi encaminhado para a carceragem da Superintendência de Abaetetuba e está recolhido à disposição da justiça.