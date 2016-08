Passageiro estava com quatro barras do minério e pretendia viajar para o Rio de Janeiro

Um homem foi preso com mais de três quilos em barras de ouro na madrugada desta terça-feira (30) quando pretendia embarcar para o Rio de Janeiro pelo Aeroporto Internacional de Belém. A carga, segundo a Receita Federal, está avaliada em R$ 700 mil e o passageiro não tinha documentação de origem do minério. O acusado vai responder pelos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e Valores

O acusado foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Belém, e ouro levado para o Ministério Público Federal, que vai acompanhar as investigações. Foram os funcionários de uma companhia aérea que avisaram a Receita Federal quando detectaram o transporte indevido. 'Essas pessoas estão aproveitando a fragilidade das fiscalizações da Receita nos plantões para transportar essas cargas em horários diferentes, visto que estamos recebendo cortes nos orçamentos e não temos como fiscalizar na totalidade', finaliza o o fiscal responsável pela Receita no Aeroporto, Iranilson Brasil.

Outros casos

Em abril este ano, a Receita Federal encontrou mais 3,450 kg de barras de ouro que foram deixadas dentro do banheiro de uma aeronave comercial que pousou em Belém e saiu do Estado do Acre no mesmo dia. A Polícia Federal investiga a origem do ouro. Já no dia 23 deste mês, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), flagrou um homem que transportava seis barras de ouro presas ao corpo dentro de um carro na rodovia BR-010. A carga estava avaliada em R$ 800 mil e o acusado foi preso.