Suspeito de estelionato tem 43 anos e foi preso na tarde desta quinta (29). Terreno no bairro do Maracanã foi vendido por R$30 mil, em parcelas

Por: G1 Santarém

Em 29 de dezembro, 2016 - 18h31 - Polícia

Um homem de 43 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (29), em Santarém, oeste do Pará. Suspeito de aplicar golpes em empresários da região. Segundo uma das vítimas do estelionatário, o criminoso vendeu um terreno no bairro do Maracanã pelo valor de R$30 mil reais que já pertencia a um outro dono.

A compra do terreno foi fechada da seguinte forma: o empresário, que preferiu não ser identificado, conta que deu uma entrada de 15 mil reais e mais três cheques de 5 mil reais. O suspeito participou de todas as etapas das negociações. Os dois foram juntos até o cartório lavrar a escritura do terreno.

Desconfiado que havia algo de errado na venda do terreno o empresário buscou orientações jurídicas para se respaldar quanto à compra do imóvel. O comprador constatou que havia sido vítima de um golpe e descobriu que o terreno que ele havia comprado já possuía dono.

Na delegacia, o empresário foi informado de que ele teria sido a sexta vítima do estelionatário. O caso será encaminhado ao Ministério Público do Estado e o suspeito ficará à disposição da Justiça.