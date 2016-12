Há informação de que ele teria se masturbado em frente a duas mulheres

Por: Redação ORM News

Em 28 de dezembro, 2016 - 18h06 - Belém

Um homem saiu preso do Shopping Boulevard, localizado no bairro do Umarizal, na noite da terça-feira (27). Ele teria invadido o banheiro feminino de um dos restaurantes do complexo de lojas. Há informação de que havia duas mulheres no local, sendo uma idosa e sua filha. O homem teria se masturbado na frente delas.

Em nota o Shopping confirmou apenas que o homem invadiu o banheiro feminino e que saiu preso do local. No texto o shopping também lamentou o ocorrido e informou que coopera com o restaurante na condução do caso junto às autoridades.