O acusado tentou golpear com uma faca o prefeito do município

Em 17 de janeiro, 2017 - 11h52 - Polícia

Um homem foi preso na última segunda-feira (16) por tentativa de homicídio em Melgaço, na Ilha do Marajó. De acordo com a Polícia Civil, Ademar Macedo é acusado de agredir e tentar golpear com uma faca o prefeito do município, Tica Viegas. A vítima estava com amigos em uma lanchonete localizada na orla da cidade, quando o acusado apresentando sinais de embriaguez, se aproximou e começou a pedir algo para comer.

Segundo testemunhas, o preso ficou incomodando as pessoas no local. Em seguida, se aproximou do prefeito e acertou um soco no ombro da vítima, sendo contido por populares. Cerca de meia hora depois, o acusado retornou à lanchonete munido de uma faca e tentou golpear o prefeito, que não chegou a ser atingido.

Após ser acionada, a equipe policial conseguiu capturar Ademar na estrada Melgaço-Jangui. Em depoimento, ele diz que estava sob efeito de drogas e afirmou não se recordar do ato. Ele foi encaminhado para a Delegacia do município e está recolhido à disposição da justiça.