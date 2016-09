Polícia divulga imagens fortes para conscientizar população

Por: G1

Em 09 de setembro, 2016 - 19h48 - Mundo

Um homem e uma mulher foram presos em Ohio, nos Estados Unidos, após sofrerem overdose no carro enquanto transportavam uma criança. As imagens fortes foram divulgadas pela polícia para conscientizar a população sobre a irresponsabilidade de cuidar de crianças sob o efeito de drogas.

O caso aconteceu em julho e foi divulgado nesta sexta-feira (9). Na ocorrência, o motorista foi abordado por um policial que tinha reparado que ele dirigia seu utilitário de forma irregular e desmaiou ao conversar com a autoridade, de acordo com um registro divulgado pela polícia.

“Fiz contato com o motorista que mais tarde foi identificado como James Acord. Notei sua cabeça balançando para frente e para trás, sua fala quase ininteligível. Também notei pontinhos em sua pupila”, descreve o policial no documento. Segundo seu relato, o motorista lhe informou que estava levando a mulher no banco do passageiro, que estava desmaiada, para o hospital.

A mulher estava “completamente inconsciente e ficando azul” e o motorista de repente ficou “completamente inconsciente”, diz o registro. Durante a conversa, o policial notou a presença de um menino de 4 anos no banco de trás do carro.

O policial então chamou os serviços médicos. Segundo ele, os paramédicos deram ao casal uma droga conhecida por reverter overdoses. Os dois recuperaram a consciência e foram levados a um hospital próximo para atendimento. Eles receberam algumas acusações, entre elas a de colocar uma criança em perigo e se intoxicar em público.

O policial também disse que foi encontrado no carro um pedaço de papel amarelo com uma pequena quantidade de uma substância pink em pó. O menino, que mais tarde foi identificado como filho da mulher no banco do passageiro, foi levado para um centro do serviço de assistência às crianças e depois entregue a parentes.

Polícia divulga fotos

A polícia da cidade de East Liverpool decidiu divulgar em sua página no Facebook a foto dos adultos desmaiados no carro com a criança no banco de trás para “convencer outros usuários a pensar duas vezes antes de injetar esse veneno enquanto têm uma criança sob seus cuidados”.

Na postagem, a polícia diz que está ciente de que as imagens podem afrontar algumas pessoas, mas que o público deve saber com que a polícia lida em seu dia a dia. “O veneno conhecido como heroína está presente e muitas comunidades, não só a nossa, a diferença é que estamos dispostos a lutar contra este problema até que suma e se isso significa que nós afrontamos algumas pessoas estamos preparados a lidar com isso”, diz a nota.

Questionado pela emissora Fox, o chefe da polícia disse que quer que as pessoas fiquem “chateadas” com as imagens. “As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Esta imagem é forte, é perturbadora. Preciso que as pessoas fiquem chateadas e nos ajudem a retomar as ruas. Preciso que os candidatos presidenciais olhem para isso e me digam o que vão fazer para corrigir a situação”, disse John Lane.