O rapaz é a segunda pessoa assassinada da mesma família em menos de uma semana

Por: Redação ORM News com informações de Nathan Simões/O Liberal

Em 08 de janeiro, 2017 - 14h55 - Polícia

Um homem identificado como Herberh ousa Xavier, de 26 anos, foi assassinado na porta de casa na madrugada deste domingo (8) na passagem Marinho, entre Augusto Corrêa e passagem Santa Fé, no bairro do Gaumá, em Belém. O rapaz é a segunda pessoa assassinada da mesma família em menos de uma semana.

Uma equipe de Divisão de Homicídios da Polícia Civil, comandada pelo delegado Eduardo Rollo, e da perícia criminal do Centro de Perícia Cientifica Renato Chaves (CPC), foram acionados para o local e dar início as investigações. Segundo testemunhas, os assassinos usaram um carro vermelho para cometer o crime. Não há informações sobre a identidade dos assassinos.

As poucas testemunhas do crime não souberam informar o modelo e a placa do carro usado pelos homens. Elas contaaram que um dos homens desceu encapuzado e caminhou em direção a vítima, efetuando vários disparos de arma de fogo. A vítima não teve chance de defesa e morreu no local. Na semana passada, o cunhado da vítima foi assassinado nas mesmas circunstâncias.