Criminoso tentou assaltar uma clínica de estética na av. Duque de Caxias quando foi baleado por uma pessoa ainda não identificada.

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 13 de fevereiro, 2017 - 20h43 - Polícia

Um homem foi morto a tiros dentro de uma clínica na tarde desta segunda-feira (13), no bairro do Marco, em Belém. Segundo informações preliminares repassadas pela polícia, Fábio Silva, 24, tentou assaltar o estabelecimento quando foi baleado por uma pessoa ainda não identificada que estava no local.

O fato ocorreu por volta das 17h em uma clínica de estética localizada na avenida Duque de Caxias, próximo à travessa Vileta. De acordo com testemunhas, uma jovem entrou no local se passando por cliente e após alguns minutos o comparsa dela, Fábio, entrou e anunciou o assalto. Entretanto, uma pessoa que estava armada no estabelecimento reagiu ao roubo atirando no criminoso. Fábio morreu no local e a outra envolvida na tentativa de assalto conseguiu fugir.

Ao chegar no local, a Polícia Militar foi informada de que a suspeita de envolvimento na tentativa de assalto tinha escapado. Equipes fizeram diligências no Marco, Pedreira e em bairros próximos para tentar localizar a fugitiva. Ela foi detida logo em seguida e conduzida para a Central de Flagrantes, na Seccional Urbana de São Brás, mas segundo levantamentos iniciais, a jovem alegou que é adolescente. Por conta disso, foi conduzida para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), mas até a publicação desta matéria as autoridades ainda faziam um levantamento para confirmar se de fato a adolescente teve algum envolvimento no fato. A idade dela não foi divulgada.

Uma equipe da Divisão de Homicídios foi acionada para dar início às apurações do fato. A polícia investiga para identificar a pessoa que efetuou os disparos dentro da clínica. As informações de testemunhas eram desencontradas. Algumas pessoas disseram que foi um funcionário do local quem atirou, mas também surgiram denúncias indicando que o atirador era um cliente. Ainda segundo testemunhas, as pessoas que estavam aguardando atendimento ficaram assustadas com a tentativa de assalto seguida de homicídio e houve correria. Ninguém mais ficou ferido na situação.

Após o crime dezenas de pessoas se reuniram próximo ao local para acompanhar os trabalhos da perícia e da polícia. Mesmo na chuva, motoristas curiosos reduziam a velocidade do veículo para ver o que estava acontecendo, o que acabou deixando o trânsito lento e formando um congestionamento na avenida Duque de Caxias.