Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 23h32 - Polícia

Paulo Henrique Campos Paes, 20 anos, foi morto após uma tentativa de assalto no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Segundo informações da Polícia Militar, ele tentou roubar a bicicleta de um homem na ocupação Cristo Redentor. A vítima estaria armada e efetuou três disparos, acertando dois tiros na cabeça e um nas costas de Paulo Henrique, que morreu no local.

Segundo o Sargento Chucre do 6º Batalhão da Polícia Militar, Paulo Henrique responde por roubo qualificado e estava em liberdade monitorada. No momento em que foi morto, a vítima usava uma tornozeleira eletrônica do sistema penal. Não foi encontrada nenhuma arma junto ao corpo.

Outra versão do caso diz que não houve tentativa de assalto. Alguns moradores dizem ter visto Paulo Henrique passar de bicicleta por uma rua da ocupação e ser abordado por outra pessoa, que efetuou os disparos. A polícia vai seguir ambas as linhas de investigação.