Por: Redação ORM News

Em 19 de fevereiro, 2017 - 21h06 - Pará

Uma vítima ainda não identificada foi morta a tiros no 1º rua da comunidade do Agrinespe, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém. A Polícia Militar foi acionada por uma moradora do local para a verificação do homicídio, que ocorreu nas proximidades do 'Bar do Éder' por volta das 19h30 deste domingo (19), segundo informações do Major Wilson de Moura. De acordo com a PM, a proprietária do estabelecimento está na Delegacia Municipal para prestar depoimento.

Uma viatura da PM está resguardando o local até que o corpo seja removido pelo Centro de Perícias Renato Chaves (IML). Até o momento, nenhum parente foi localizado. Os culpados ainda não foram identificados e o motivo do crime é desconhecido.