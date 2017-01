Polícia não descarta a possibilidade do verdadeiro alvo dos assassinos ser o irmão da vítima

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 22h58 - Polícia

Um homem foi morto a tiros no final da tarde desta segunda-feira (16), no bairro do Guamá, em Belém. Segundo informações de moradores à Polícia Militar, Anderson Carlos Campelo do Carmo, 32 anos, estava na frente de uma panificadora na Passagem Marinho, próximo ao Canal do Tucunduba, quando dois homens se aproximaram de bicicleta e efetuaram vários disparos. Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo a Polícia, existe outra versão do caso. Algumas pessoas relataram que viram os assassinos se aproximarem em um carro de cor prata, estacionando a alguns metros da vítima e aproximando-se a pé para efetuar os disparos.

O delegado da Divisão de Homicídios, Fernando Bezerra, esteve no local para dar início às investigações e disse ainda não conhecer a motivação do crime. Segundo o delegado, Anderson não tinha passagem pela polícia, mas seu irmão já havia sido preso e, inclusive, deu o nome de Anderson Carlos na última vez que foi autuado.

Segundo o delegado, ainda é cedo para afirmar, mas a polícia não descarta a possibilidade do verdadeiro alvo dos assassinos ser o irmão de Anderson. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos e até o momento da publicação, ninguém havia sido preso.