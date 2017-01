De acordo com a polícia, a vítima foi abordada por três homens que efetuaram vários tiros e fugiram em seguida

Por: Redação ORM News

Em 14 de janeiro, 2017 - 11h31 - Polícia

Um homem foi morto a tiros no início da manhã deste sábado (14), na Cidade Nova 6, em Ananindeua. Segundo a Polícia Militar, Rafael Farias de Oliveira, de 19 anos, havia sido contemplado com indulto de Natal para detentos do Sistema Penal do Estado, mas acabou sendo baleado quando se encontrava na rua WE-65 com a S/N 23.

De acordo com as informações da delegada Cristina Esteves, da Divisão de Homicídios, a vítima foi abordada por três homens que efetuaram pelo menos três disparos na parte superior do corpo de Rafael. Em seguida, o trio fugiu do local.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A polícia Civil está levantando informações sobre o homicídio.