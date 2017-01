Vítima ligou para a mãe para pedir socorro

Rogério Cardoso de Souza, 23 anos, foi morto com dois tiros dentro de casa no bairro Água Boa, em Outeiro, distrito de Belém. O homem chegou a ligar para a mãe para falar das ameaças, mas quando ela chegou ao local ele já estava morto.

Maria das Graças Belfort registrou ocorrência na delegacia de Outeiro. Segundo o texto do documento, ela recebeu uma ligação do filho informando que havia um homem que queria matá-lo e dirigiu-se imediatamente até o local, mas quando chegou o filho estava morto com dois tiros.

A mãe de Rogério informou à polícia que não havia mais ninguém no local, além da vítima, e que o filho nunca havia sido preso, nem sabia que sofria ameaças.