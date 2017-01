Acusado tentou assaltar feirante em posto de gasolina e matou a vítima a facadas

11 de janeiro, 2017 - 22h00 - Polícia

A delegacia de Acará, nordeste do Estado, foi invadida por populares revoltados após a prisão de um acusado de homicídio no final da tarde desta quarta-feira (11). O acusado identificado como José Salomão Almeida Menezes foi morto a pauladas.

José Salomão abordou o feirante Agenor Correa Lima em um posto de gasolina no centro do município pedindo dinheiro. Como o feirante se recusou a dar o dinheiro, o acusado desferiu dois golpes de faca, um no rosto e outro no pescoço do feirante. A vítima chegou a ser atendida, mas faleceu a caminho do hospital. José Salomão Menezes foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Civil e conduzido para a delegacia do município.

Enquanto o boletim de ocorrência era registrado, populares revoltados cercaram a delegacia e tentaram invadir o prédio. Após várias tentativas, a população conseguiu entrar e arrastou o acusado para a rua, onde foi agredido com pauladas. José Salomão não resistiu aos ferimentos e morreu no local.