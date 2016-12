Railson Silva Magalhães foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes

Por: Redação ORM News

Em 30 de dezembro, 2016 - 12h36 - Polícia

Um homem identificado como Railson Silva Magalhães foi preso com quatro gramas de cocaína e 100 gramas de crack na madrugada desta sexta-feira (30) dentro de um ônibus interestadual no quilômetro 19 da rodovia BR-10, no município de Dom Eliseu, sudeste paraense.

Os policiais realizaram a revista pessoal no passageiro, e encontraram, na sua mochila, dois pacotes de saco plástico contendo aproximadamente quatro gramas de cocaína e 100 gramas de crack. Ao ser questionado pelos policiais, o passageiro alegou que a droga seria levada de Dom Eliseu para o município de São Miguel do Guamá, e que receberia R$ 400,00 para transportá-la mais R$ 300,00 ao retornar com a droga. Railson Silva Magalhães foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil em Dom Eliseu.