Vítima recebeu socorro de uma taxista, mas não resistiu aos ferimentos

Por: Portal ORM News

Em 01 de fevereiro, 2017 - 16h00 - Belém

Atualizada às 16h31

Por volta das 15h30 desta quarta-feira (01), um homem não identificado foi esfaqueado no Porto do Sal, próximo à igreja do Carmo, no bairro da Cidade Velha. No momento do crime, uma taxista que estava passando pelo local prestou socorro à vítima e seguiu caminho para o Pronto-Socorro. Na Tv. Tupinambás com a Rua dos Timbiras, no bairro do Jurunas, a taxista avistou uma viatura e pediu auxílio dos policiais, segundo relato do capitão Martins Júnior, comandante da 2º companhia do 20º batalhão. O homem, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O agressor fugiu.