Vítima de aproximadamente 30 anos não foi reconhecida pelos moradores do conjunto Cristo Redentor

Em 11 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Um homem de aproximadamente 30 anos foi desovado, na madrugada de ontem, no conjunto Cristo Redentor, localizado no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Moradores viram um carro pela área, mas não conseguiram ver os responsáveis pelo crime. A vítima não foi reconhecida pelos moradores e a polícia trabalha para identificá-la.

A vítima do homicídio trajava camisa azul e bermuda da mesma cor. De acordo com informações de moradores do conjunto, por volta das 2 horas de ontem um carro preto passou pelo local onde o cadáver foi deixado. Segundo a polícia, os moradores não colaboram mais com as investigações por medo de represália, já que a área é perigosa.

