Corpo de Gilberto de Almeida será removido por uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves.

Por: Redação ORM News com informações de Nathana Simões/O Liberal

Em 10 de janeiro, 2017 - 18h34 - Polícia

Um homem identificado como Gilberto Araújo de Almeida, de 27 anos, foi assassinado dentro de um depósito na Rua José Custódio de Almeida, no bairro do Parque Verde, em Belém, na tarde desta terça-feira (10). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que era vendedor ambulante, foi perseguida e morta por um homem encapuzado nas dependências do local.

Segundo informações do capitão Sérgio Oliveira, da Polícia Militar, a vítima estava caminhando próximo ao depósito quando percebeu a aproximação de um carro preto. Foi quando saiu correndo e entrou nas dependências do depósito. Um dos homens, que estava armado e encapuzado, desceu do carro e perseguiu Gilberto. Quando o alcançou, disparou várias vezes contra ele, que não teve chances de reação e morreu no local. O capitão acredita que a vítima tinha envolvimento com o crime, mas estava afastado. O corpo de Gilberto será removido por uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves.