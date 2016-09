O vídeo se tornou viral, com mais de 2 milhões de visualizações

Por: Extra

Em 03 de setembro, 2016 - 16h20 - Mundo

Gente feliz é outra coisa. O vídeo que mostra o argentino Luis Antonio Caballero, de 58 anos, dono pet show "Perrito feliz", em Buenos Aires, dançando freneticamente enquanto dá banho em um cachorro está deixando intenautas encantados.

Nas imagens, Luis Antonio aparece cantando e dançando "Love Shack", do grupo C-52, e fazendo até passinhos com o cachorrinho todo molhado. A cena maravilhosa foi filmada pela mulher dele e postada no Facebook. O vídeo se tornou viral, com mais de 2 milhões de visualizações.