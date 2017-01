Apresentação marca os dez anos do lançamento do CD “Não para Magoar”

Por: Edson Coelho / Especial para o Magazine

Em 12 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Dez anos depois de lançado, o CD “Não para magoar”, de Henry Burnett, está bem mais bonito, basta ouvir (disponível no YouTube). A razão: tem seu lugar esclarecido no cenário pop paraense e brasileiro, o que, no caso de Henry, envolve não apenas qualidade em melodias e letras, como também contextualizações históricas, sociais, filosóficas. Os dez anos do lançamento são festejados no show que o compositor faz hoje, na Casa do Fauno, com os mesmos músicos que gravaram o disco: Renato Torres (guitarra), Maurício Panzera (baixo) e Charles Matos (bateria).