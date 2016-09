Cursos das Oficinas Curro Velho e da Casa da Linguagem continuam com vagas abertas

Por: Redação ORM News com informações da Fundação Cultural do Pará

Em 16 de setembro, 2016 - 08h35 - Entretenimento

As Oficinas do Curro Velho e da Casa da Linguagem seguem com vagas abertas para o mês de setembro. As inscrições podem ser feitas até a próxima, sexta-feira (16). Entre as atividades ofertadas estão Manipulação de Marionetes, Máscara de Papel, Desenho em Xilogravura e Reaproveitamento de Vidro. As aulas iniciam no dia 19.

O instrutor da oficina de manipulação de marionetes, San Rodrigues, informa que a atividade, que vai para o segundo módulo, trabalhará a construção de personagens. No primeiro módulo os alunos tiveram iniciação à manipulação e criação de marionetes clássicas. “Na primeira etapa repassamos o fundamento da manipulação e o fomento da prática. Procurei passar para os alunos tudo o que aprendi com base em pesquisas, transmitindo toda uma dramaturgia e as peculiaridades que tornam essa arte única. Me surpreendi com a primeira turma, eles absorveram as informações com muita facilidade e até desenvolveram novas práticas”, comenta o instrutor.

E destaca a magia da oficina. “O que mais chama atenção nesta arte encantadora é a disciplina, o controle, a capacidade de refletir sobre si mesmo e o desejo de libertação contido nela”, destaca San Rodrigues.

Segundo o instrutor, para se inscrever neste módulo, não é preciso ter feito o anterior, já que os alunos veteranos irão repassar o conhecimento adquirido aos mais novos no decorrer da oficina. Com o crescimento e evolução da turma, a ideia é montar um espetáculo ao final dos próximos módulos.

Inscrições Oficinas – As inscrições para as oficinas de arte e ofício do Curro Velho e da Casa da Linguagem seguem abertas até o dia 16 de setembro (sexta-feira). São mais de 100 opções nas diversas linguagens artísticas - visual, cênica, musical, verbal e audiovisual, entre outras. As inscrições são gratuitas para os alunos de escolas públicas, para os demais é cobrada uma taxa de 20 reais. As aulas serão ministradas no período de 19 de setembro a 07 de outubro.