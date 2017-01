Dona Onete faz show para gravação de DVD e documentário hoje no Teatro Margarida Schivasappa

Em 18 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

“Tô chegando com todo gás. Sejam bem vindos, meus amores”, anuncia Done Onete a respeito da grande noite de hoje, a gravação de seu primeiro DVD, hoje, a partir das 20h, em show no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém, e viabilizado por meio do edital Natura Musical. Aos 77 anos, a cantora e compositora mostrará seus maiores sucessos e também canções inéditas, extravasando uma vitalidade e entusiasmo no palco que impressionam fãs não só do Brasil, como já conquistaram público na Europa e nos EUA, onde se apresentou na sua mais recente turnê.

“Dou graças a Deus que minha música atinja da criança ao idoso; são meus fãs e eu tenho muito carinho por todos. E gosto de cantar a música do Pará. Para onde vou levo meu Estado”, diz a artista que, aos 72 anos lançou o primeiro disco, “Feitiço Caboclo”, em 2012, e agora viaja o mundo divulgando o novo álbum, “Banzeiro”, lançado ano passado.