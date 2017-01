Cerimônia será apresentada por Jimmy Fallon

Por: Redação ORM News com informações de Adoro Cinema

Em 08 de janeiro, 2017 - 12h13 - Cinema

2017 começou com pé direito para os apaixonados pela temporada de premiações, pois hoje é dia de Globo de Ouro!

O elogiado musical La La Land - Cantando Estações lidera a disputa com sete indicações, enquanto o drama independente Moonlight: Sob a Luz do Luar foi lembrada seis vezes. Na TV, a HBO acumula 14 indicações com Westworld, The Night Of e Game of Thrones, mas quem domina as categorias das telinhas é The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, do FX.

Apresentada por Jimmy Fallon e com homenagem para Meryl Streep, a cerimônia organizada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood começa a ser transmitida pela TNT, a partir das 22h. Confira a lista completa dos indicados!