Desfile cívico-militar com mais de 3 mil participantes celebra o dia da independência na avenida presidente vargas

Em 07 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Mais de três mil homens e mulheres de tropas federais, estaduais, municipais e grupamentos não-institucionais deverão participar hoje do tradicional desfile cívico-militar, realizado para celebrar o 7 de Setembro, Dia da Indepedência do Brasil. O evento está marcado para começar às 9 horas, na avenida Presidente Vargas. A partir das 5h30, os pontos de concentração, marcha e dispersão do desfile estarão fechados até o encerramento da programação. A tradicional banda de música da Escola Estadual Lauro Sodré abre as apresentações, e o primeiro pelotão a desfilar é o de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB). O término do evento ocorre com a Cavalaria da Polícia Militar.

