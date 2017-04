Fãs de Belém verão o cantor wesley safadão de visual novo durante a sua apresentação à noite

Em 22 de abril, 2017

Hoje tem Garota Vip, a maior festa do Brasil pela primeira vez em Belém, com Wesley Safadão, Naiara Azevedo e Gabriel Diniz, no Cidade Folia. O astro do forró pop desembarca na capital paraense logo após o primeiro salto para a carreira internacional com a gravação do DVD ao vivo “WS in Miami Beach”, em Miami. Ele traz velhos sucessos como “Eu tô de Boa”, “Sou Ciumento Mesmo”, “Vou Pagar Pra Ver” e “Camarote”, além dos novos hits do último disco, “WS em Casa” (2015), encerrando esse show imperdível. Já Naiara, chega para abrir a festa, na primeira apresentação dela em solo paraense. Considerada uma das maiores estrelas do sertanejo nacional da atualidade, ela alcançou o topo das paradas de sucesso no ano passado, com a música “50 Reais”. O Gabriel Diniz vai intercalar os shows de WS e Naiara com swing da melhor qualidade. Os ingressos estão quase esgotados.

Safadão é queridíssimo no Pará, onde costuma realizar muitos shows desde a época da banda Garota Safada, com a qual ele começou a fazer sucesso no Ceará, onde nasceu.

