Em Miami - Longa de Tizuka Yamasaki ainda luta para entrar no circuito comercial brasileiro

Em 21 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O filme da diretora Tizuka Yamasaki, Encantados, foi o escolhido para abrir o 20.º Brazilian Film Festival of Miami, na noite de sábado, 17. A exibição foi realizada ao ar livre, numa agradável noite de lua cheia, no New World Symphony Soundscape Park, em Miami Beach. O público atendeu o chamado e ocupou o gramado. Os convidados brasileiros ali presentes ainda estavam impactados com a morte do ator Domingos Montagner, por afogamento, na quinta-feira, 15. Em conversas informais, o nome do ator foi mencionado em, ao menos, dois projetos cinematográficos para os quais ele já tinha sido pensado. A tristeza era geral.