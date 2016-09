Enquanto Yumi tenta ensinar a irmã a surfar, a secretária pede ajuda para convencer a família a procurar um casamenteiro

Em 03 de setembro, 2016

As irmãs Hirô (Carolina Nakamura) e Yumi (Jacqueline Sato) são muito diferentes, mas nem por isso deixam de ser amigas. Enquanto uma é romântica e procura o homem ideal - principalmente se esse pretendente for um japonês -, a segunda é uma designer e artista plástica que consegue manter uma ótima relação com todos da família Tanaka, principalmente Alice (Giovanna Antonelli), sua melhor amiga e confidente.

Enquanto Yumi tenta ensinar a irmã a surfar, Hirô parece que não está com muita paciência para a coisa. Na verdade, a filha mais nova de Mieko (Miwa Yanagizawa) está com a cabeça em outro lugar. “Pra mim tem outra coisa te deixando tensa”, desconfia a designer. E tem mesmo! “Yumi, me ajuda convencer a mamãe: eu preciso dos serviços de um casamenteiro da colônia...”, pede Hiromi à irmã.

Fique ligado em Sol Nascente. Esta cena está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 5/9.