O japa se empolga e acaba derrubando um vaso na casa de Peppino

Por: Gshow

Em 11 de janeiro, 2017 - 13h16 - Novelas

Chegou o dia que vai mudar a relação de Hideo (Paulo Chun) com as mulheres! De olho em Flavinha (Marina Brandão), o japa nerd chama a atendente da hamburgueria para ir até a casa de Peppino (João Côrtes) para ouvirem música e dançarem como nunca no baile vintage do Rota. "A gente tava querendo treinar pra dançar melhor", o japonês justifica.

Já na casa do amigo, eles encontram também Nanda (Roberta Piragibe) e a reunião vira um bailinho. Peppino e a namorada dançam juntinhos num canto e Hideo e Flavinha em outro, até que o filho de Mieko finalmente toma coragem e tasca um beijão na sua dupla de dança. Aeeee!

Só que a empolgação é tanta, que o casalzinho acaba derrubando um vaso e chamando a atenção de todos à volta.

Que mico!!! Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta quarta-feira, 11/1.