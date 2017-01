Cantor faz audição ao vivo de “Não Para Magoar”, em Belém do Pará

Por: O Liberal

Em 10 de janeiro, 2017 - 09h47 - Entretenimento

No dia do aniversário de Belém, na quinta-feira (12), a Casa do Fauno apresenta o show “Não Para Magoar”, do músico, compositor e professor Henry Burnett. O artista paraense, radicado em São Paulo há muitos anos está na “terrinha” para lançar um novo disco, o “Incidental”, nas próximas semanas, em Belém, e aproveita para fazer uma audição, ao vivo, desse seu primeiro álbum, acompanhado pelos mesmos músicos que o gravaram em 2005, Renato Torres (violão e guitarra), Charles Matos (bateria) e Maurício Panzera (baixo).

“Não Para Magoar” traz uma seleção de 12 canções compostas em 15 anos. O disco foi gravado em Belém em dezembro de 2005 e lançado no ano seguinte. Poucas semanas depois de seu lançamento no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém, o CD foi selecionado pela curadoria musical do Sesc São Paulo e lançado no Projeto Prata da Casa, na unidade do Sesc Pompeia, em 31 de outubro de 2006.

Henry Burnett nasceu em Belém do Pará em 1971. Viveu na capital paraense até os 27 anos. Mudou para Campinas no ano seguinte, transferindo-se depois para o Rio de Janeiro e, por fim, para São Paulo; passou também algumas temporadas em Berlim e em Évora, atualmente mora em São José dos Campos/SP.

O disco de estreia, na verdade é o CD “Linhas Urbanas”, de 1996, e depois do álbum “Não Para Magoar’, veio em 2007, gravou “Interior”, em Buenos Aires, em parceria com a cantora portenha Florência Bernales. O disco reuniu as parcerias de Henry com o poeta Edson Coelho. O show passou por São Paulo, Buenos Aires, Berlim e Belém.

Em janeiro de 2010 gravou em parceria com o poeta Paulo Vieira o CD “Retruque/Retoque”. O projeto resultou de um convite do poeta para que fossem musicados a cargo de Henry 12 poemas do livro, que havia sido contemplado com a Bolsa Estímulo da Funarte meses antes; a edição final resultou no livro/CD “Retruque/Retoque” lançado em agosto de 2010, lançado pelo selo Ná Figueredo.

Em 2011 gravou seu primeiro DVD, “Por Uns Tempos”, em comemoração pela passagem dos seus 40 anos, no Teatro Cláudio Barradas, em Belém. Em 2012, produziu junto com o músico e poeta paulistano Julio Luchesi o álbum experimental “Depois da Revoada. Em 2014 gravou o videoclipe “Oswald Canibal”, com produção da Fóton Filmes e do CLIC, e lançado no II Festival Audiovisual de Belém, no cinema Olympia; o projeto foi realizado através do processo de financiamento coletivo, também conhecido como crowdfunding.

O mais novo disco, o “Incidental”, foi produzido por Fábio Cavalcante e Renato Torres. Começou a ser gravado em Santarém há uns quatro anos e foi finalizado em dezembro, em Belém, no Guamundo Home Stúdio, de Renato Torres. “Os arranjos foram concebidos pelos dois mais uma faixa produzida em Londrina por Arthur Alves, que trabalhou comigo no ‘Não Para Magoar’”, explica Henry. O lançamento será dia 21, no Sesc Bulevard.

Serviço- Casa do Fauno. Funcionamento: das 10h às 19h, de segunda a quarta-feira, e de quinta a sábado, até meia-noite. Apresentações: de quinta e sexta se iniciam às 22h, com entrada a R$ 10,00. Endereço: Rua Aristides Lobo, 1061, entre Benjamin e Rui Barbosa. Informações: 91 98134.7719 e 3088.5858.