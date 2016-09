Hemocentro recebeu 230 voluntários e foram feitas 200 coletas no sábado

Em 12 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Asede da Fundação Hemopa recebeu várias campanhas de instituições parceiras, no sábado, 10, contribuindo com o estoque de sangue do hemocentro com a presença de 230 voluntários e 200 coletas, que viabilizarão o atendimento de aproximadamente 800 pacientes internados na rede hospitalar pública e privada.