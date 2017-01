Por meio de edital, a fundação realizará prova para o preenchimento de vagas temporárias.

Por: Redação ORM News com informações do Hemopa

Em 19 de janeiro, 2017 - 08h27 - Pará

A Fundação Hemopa oferece oportunidade de trabalho com a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária para o desempenho de diversas funções em nível superior, médio e fundamental. As inscrições estarão abertas de 8h às 23h59, de hoje, ao dia 21 de janeiro, e deverão ser efetuadas EXCLUSIVAMENTE no site da Fundação Hemopa.

As vagas são destinadas para os seguintes municípios: Belém, Castanhal, Santarém, Redenção, Altamira, Marabá e Capanema. Todas as informações referentes ao certame constam no Edital que será divulgado no referido endereço eletrônico a partir de hoje.