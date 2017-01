Fator climático e festas de fim de ano são as causas, aponta o Hemocentro. Sangue com maior procura foi o O+

Por: G1 Santarém

Em 02 de janeiro, 2017 - 15h53 - Pará

O Hemocentro Regional do Pará (Hemopa) em Santarém, no oeste do Pará, iniciou 2017 com o estoque de bolsas de sangue considerado baixo. De acordo com o enfermeiro do hemocentro, Maurício Tapajós, o sangue que está mais em falta é o do tipo O positivo, pois foi o sangue com maior demanda para transfusões realizadas no fim de 2016. Ao todo, o órgão atende 17 munícipios.

O enfermeiro aponta que neste período é comum a quantidade de bolsas diminuir por conta das festas de fim de ano e o fator climático. Em média, o Hemopa tem que coletar 35 bolsas diárias, mas essa meta muitas vezes não é alcançada. “Tem dias que a gente consegue passar esse número, mas, na maioria das vezes, a gente não alcança. Agora com o período chuvoso vai ficar mais complicado porque geralmente os doadores não tem carro”.

Avaliando as coletas realizadas em 2016, o hemocentro considera os resultados como positivo, mas ressalta que apesar das doações sanguíneas houve uma procura muito grande de sangue. Para 2017, a expectativa é que mais pessoas possam doar através de campanhas e parcerias com empresas, instituições públicas e privadas, além da doação individual.

Uma alternativa para garantir os estoques são ações que já ocorrem em munícipios que têm agências de coleta. Conforme Tapajós, apenas Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Juruti e Alenquer podem realizar os procedimentos porque eles têm infraestruturas mais adequadas.