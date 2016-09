Série traz confusões familiares causadas por dona de casa obcecada por arrumação

Em 10 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Heloísa Périssé faz sua estreia no Multishow na pele de Dalila, uma dona de casa obcecada por arrumação e limpeza e saturada da rotina da vida de casada, que através de um vídeo postado por seu filho na internet, se torna uma celebridade virtual. Com o repentino sucesso, ela cria um vlog, vira consultora de organização e faz disso seu novo ofício para sustentar a família, o que acaba sendo a causa de muitas confusões. No elenco ainda estão nomes como Analu Prestes, Bruno Jablonski, Lorena Comparato, Maria Clara Gueiros, Mouhamed Harfouch e Thelmo Fernandes. Isabela Garcia e Paulo Betti fazem participações especiais.