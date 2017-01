Aeronave da Força Armada Nacional Bolivariana da Venezuela sumiu há dois dias, quando ia de Puerto Ayacucho a La Esmeralda

Em 02 de janeiro, 2017 - 16h06 - Mundo

O governador do estado venezuelano de Amazonas (sul), Liborio Guarulla, confirmou nesta segunda-feira (2) que um helicóptero que viajava de Puerto Ayacucho a La Esmeralda desapareceu com 13 pessoas a bordo.

Guarulla disse à Agência Efe que a aeronave está desaparecida há dois dias e que as autoridades estão trabalhando em sua busca.

Segundo o governador, o helicóptero pertence à Força Armada Nacional Bolivariana da Venezuela (FANB) e até o momento não há mais informações a seu respeito.

Embora nem o Ministério da Defesa nem o de Interior e Justiça tenham se pronunciado, o diretor do Instituto de Busca e Salvamento da Venezuela (I-SAR), Jacobo Vidarte, informou no domingo em sua conta em Twitter que as autoridades venezuelanas estão "em busca ativa" do helicóptero MIM17V5.

Segundo Vidarte, até a manhã desta segunda-feira não havia informações sobre a localização da aeronave, que foi declarada em situação de perigo.