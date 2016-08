Rumor sugere que a Warner Bros. está interessada em mais filmes da franquia

Por: Omelete.com

Em 30 de agosto, 2016 - 19h20 - Entretenimento

Harry Potter pode estar no caminho de volta para os cinemas. De acordo com o New York Daily News, a Warner Bros. Pictures, estúdio que produziu a série original de adaptações das obras de J.K. Rowling, quer adquirir os direitos da peça Harry Potter and The Cursed Child para novos filmes.

O rumor afirma que o interesse da Warner é trazer o ator Daniel Radcliffe de volta para o papel de Harry e transformar a história em uma trilogia. Segundo o NY Daily News, os filmes devem ser lançados a partir de 2020, mas não dá mais informações sobre o assunto.

O roteiro da peça já foi publicado em inglês e está disponível para venda no Brasil. A versão traduzida será lançada pela Editora Rocco em outubro – saiba mais aqui.

Além do espetáculo teatral, o universo de Harry Potter retornará ao cinema com o longa Animais Fantásticos e Onde Habitam, que terá a direção de David Yates e chega aos cinemas em 17 de novembro.