Eles viveram um dos maiores casais da história do cinema: Han e Leia

Por: Adoro Cinema

Em 28 de dezembro, 2016 - 14h02 - Entretenimento

Harrison Ford se juntou a Hollywood e declarou seus sentimentos pela morte de Carrie Fisher, hoje, aos 60 anos. "Carrie era única, brilhante, original... Engraçada e emocionalmente destemida. Ela viveu sua vida, bravamente", disse o ator (via Variety), em comunicado oficial.

Juntos, Ford e Fisher viveram um dos casais mais icônicos da história do cinema: o Han e a Leia de Star Wars. Em sua última obra como escritora, 40 anos depois, Carrie revelou que eles tiveram um caso de três meses durante as filmagens do Guerra nas Estrelas original. Ela tinha 19 anos; ele, 33, era casado e pai de dois filhos.

"Todos sentiremos a sua falta", completou Harrison Ford, enviando condolências à mãe de Carrie Fisher, Debbie Reynolds, à sua filha, Billie Lourd, e ao irmão Todd Fisher.