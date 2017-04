Especialista dá oito orientações para evitar briga por causa de dinheiro

Em 30 de abril, 2017 - 06h00 - Mulher

Quando se fala de finanças para casais, é importante cuidado para evitar brigas, o que é muito comum. Hoje em dia, é cada vez mais comum situações em que casais desconhecem o valor do salário do companheiro ou mesmo de como tais valores são gastos.

Essa informação é bastante preocupante, segundo o educador fincaneiro Reinaldo Domingos, já que demonstra uma grande possibilidade de problemas relacionados ao dinheiro no futuro. Isso porque, a primeira dica em relação ao tratamento do dinheiro do casal é sempre muito diálogo, mas isso também não ocorre.