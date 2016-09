Projeto oferece 1.800 vagas na capital. Cadeirantes também podem participar

Por: Redação ORM News

Em 01 de setembro, 2016 - 17h40 - Saúde

O Hapvida lançou nesta quinta-feira (1º) em Belém, o Hapvida +1k, uma assessoria de corrida e caminhada gratuita. O projeto, que já atua em Fortaleza, Salvador, Maceió e Recife, oferecerá 1.800 vagas para clientes e não clientes do plano de saúde. Serão cinco pontos na cidade com turmas nos períodos da manhã e tarde.

Os participantes terão acompanhamento gratuito de profissionais de educação física. Em Belém os pontos de encontro serão na Praça Batista Campos, Doca de Souza Branco, Orla, Bosque Rodrigues Alves e Ananindeua. São oferecidas também 20 vagas para cadeirantes.

Os praticantes começam do zero e o objetivo que eles cheguem à marca de 5 quilômetros de corrida. As inscrições começaram hoje neste site. Os treinos começam a partir do dia 03/10, com aula inaugural.

Entre os benefícios da corrida estão o fortalecimento do sistema imunológico e elevação da produção de células responsáveis pela defesa do organismo. O trabalho dessas células também é mais eficaz no momento em que o corpo está em atividade, quando elas circulam mais depressa pelo organismo.