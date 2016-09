BEM-ESTAR - Programa visa à qualidade de vida por meio de assessoria esportiva

Em 02 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Belém é a quinta cidade brasileira a receber o programa Hapvida +1k da Hapvida. A iniciativa oferta 1,8 mil vagas, com inscrição já aberta e gratuita, aos clientes Hapvida e público em geral, além de 20 vagas para cadeirantes. O programa de atendimento de assessoria esportiva foi lançado na manhã de ontem no Radisson Hotel Maiorana, em Nazaré. A ação começa a partir de 3 de outubro deste ano, com atividades como caminhada e corrida em cinco pontos da cidade. As inscrições podem ser feitas pelo site www.hapvida.com.br/mais1k.