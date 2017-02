Maior concurso de beleza da região Norte, o Rainha das Rainhas do Carnaval será realizado hoje à noite

Em 17 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O último ensaio das candidatas dos clubes que disputam a 71ª edição do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval aconteceu na noite de ontem, no Hangar. Elas aproveitaram para fazer um reconhecimento ainda melhor da passarela na qual desfilarão a partir das 21 horas de hoje, na disputa pelo título.

