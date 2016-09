Após sua 56ª pole na carreira, tricampeão diz que fez uma volta perfeita e se sente ansioso pela corrida

Por: Lance!Net

Em 03 de setembro, 2016 - 16h51 - Velocidade

Após confirmar a pole do GP da Itália, Hamilton fez a 56ª pole position da carreira, sendo a quinta vez em Monza, igualando o recorde de largadas nessa posição de Senna e Fangio no circuito italiano. O inglês fez uma volta perfeita, colocando quase meio segundo de vantagem em seu companheiro de equipe, Nico Rosberg.

O tricampeão se mostrou satisfeito com o resultado do treino de classificação, em uma pista em que ele considera muito difícil.

“Eu amei essa volta, me senti fantástico. Foi como poesia em movimento, a adrenalina foi uma loucura”, exalta.

Hamilton destacou que o trabalho conjunto com a equipe foi fundamental para conseguir este resultado.

Eu me senti bem em todo o final de semana e tudo começou com a configuração inicial de sexta-feira. Eu tenho trabalhado em estreita colaboração com os meus engenheiros e mecânicos, para dar pequenos passos para frente com o equilíbrio do carro, e eu sabia que se poderia fazer esse tipo de tempo na volta. É um circuito muito difícil e você tem que acertar tudo, especialmente onde se usa o freio”, comenta.

Por fim o piloto da Mercedes exaltou o trabalho da equipe e não vê a hora de chegar a corrida.

“A equipe fez outro trabalho fantástico hoje e eu estou ansioso para a corrida de amanhã”, finalizou.