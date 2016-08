Em 27 de agosto, 2016 - 01h30 - Hamilton Gualberto

Matemática

O Remo pode se classificar para a segunda fase (mata-mata) da Série C, vencendo os dois jogos em casa, contra Salgueiro e América de Natal. Com 23 pontos obtidos até agora, alcançará 29 na hipótese levantada. Se pontuar nos 2 jogos fora estará assegurado.

Mandantes

Essa teoria é possível considerando a necessidade de vencer como mandante que se aplica também aos concorrentes (Botafogo, ABC, ASA e Fortaleza). Os cearenses têm menores chances e o Botafogo (joga três em casa) desponta como virtual primeiro lugar.

Confrontos diretos

Quem vacilar em casa estará irremediavelmente eliminado. Mas é importante ficar de olho nos confrontos diretos (ASA X Fortaleza, ASA X Botafogo, ABC X ASA). A classificação está próxima, só não virá se o Remo tropeçar nos próprios erros. Certo?

Alto astral

Como era prevista, a vitória bicolor frente ao Ceará Sporting mudou o astral da equipe do Dado Cavalcante e permitiu admitir que os tempos são outros. Não foi uma exuberante exibição, mas o adversário merecia respeito pela pontuação que ostentava.

Subida na

tabela

Na 10ª colocação, os bicolores vão enfrentar o Oeste, na arena Barueri, com pouco público. O estádio é moderno, o gramado é de boa qualidade, o time paulista é razoável, mas não tem torcida. O Paysandu poderá retornar de São Paulo em 7º lugar. Um sonho.

Contratações

Essa posição (7º lugar) levará a diretoria a almejar a subida. Nesse caso, abrir os cofres e contratar jogadores de bagagem (Dagoberto seria um deles), é preciso. Mas que sejam reforços e não apenas componentes do elenco. O tiro deve ser certeiro. À luta.

Terceiro Tempo

Enquanto a Tuna Luso se filia ao Paysandu, o Castanhal quer se unir ao Remo. Até na segunda divisão a rivalidade desponta. Mas é uma pena ver a grande Elite do Norte dependente. Esperava-se da nova direção postura altiva (alô Almir e Alírio). Decepção.

Na última reunião do Condel azulino, o clima ficou nublado, sujeito a trovoadas. Um conselheiro cobrou explicações do presidente da diretoria, de forma veemente. As respostas foram no mesmo tom. No final, tudo na mesma. Ninguém respeita ninguém.

Jogadores azulinos viajam para Natal “lisos”. Promessa descumprida não implicará, porém, em “corpo mole” dos atletas. É o momento para o “seu” Waldemar mostrar liderança passando por cima das dificuldades. Eduardo Ramos comanda a rapaziada.

FPF está em total calmaria. José Ângelo Miranda amarrou a boca do saco e domesticou as cobras. Mostrou que um líder não se impõe e que a preferência clubística é irrelevante. A foto estampada nas redes sociais com a camisa bicolor não o desmerece.

Turma do QG remista estará esquentando as turbinas hoje. O problema é que o uísque tem procedência duvidosa. O “black” tem dado dor de cabeça no Elias Calixtrato e no Tonhão. É por essas e outras que o Emir Chaar abandonou o barco e só bebe cerveja.

AP: amanhã é dia de papo em alto estilo na pérgula da piscina. Paulino está escalado para guardar a mesa; Joaquim contará as piadas; Rochinha comerá os pastéis; Guto e Acácio estarão contemplando a paisagem. Cadê o Amintas, o Rui e o Naif? Sumiram.

