Lateral-esquerdo assina vínculo por cinco temporadas com o clube alemão, que será detentor de 85% de seus direitos econômicos

Por: Lance!Net

Em 31 de agosto, 2016 - 15h17 - Futebol

A ida de Douglas Santos para o exterior está sacramentada. Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo assinou contrato por cinco temporadas com o Hamburgo (ALE).

Liberado pelo Galo, o medalhista de ouro na Rio-2016 havia viajado no dia anterior para território alemão. Após realizar exames, o acordo foi confirmado pelo clube mineiro e o Hamburgo deu as boas vindas a Douglas Santos.

Segundo informações do "Estado de Minas", o clube alemão tornou-se detentor de 85% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos. O Atlético-MG será detentor do restante.

Para suprir a ausência de Douglas Santos, o técnico Marcelo Oliveira recorrerá ao veterano Fábio Santos.