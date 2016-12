Apresentadora diz que subir escadas é o melhor exercício para deixar o bumbum durinho

Em 28 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

Aos 35 anos, a apresentadora Sabrina Sato ostenta um corpo escultural. Na internet, os fãs da ex-BBB se acostumaram com os cliques ousados, quase sempre de biquíni, exibindo as curvas perfeitas. Fotos na praia, na piscina e da primeira campanha de sua marca de beachwear costumam mobilizar seus seguidores no Instagram.

“Fiz dança, ginástica artística, lutas”, enumera a apresentadora. “Mas o melhor para o bumbum é subir escadas e não esquecer da alimentação. Tudo tem que ser balanceado”, disse.

Em alta nas campanhas de moda, Sabrina Sato repetirá a parceria com a Mercatto no próximo inverno. Os cliques foram feitos recentemente no Rio de Janeiro.

