Twitter da Sony e de Bob Dylan foram usados para espalhar as mensagens falsas

Em 27 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Um grupo de hackers invadiu ontem as contas no Twitter da gravadora Sony e do músico Bob Dylan para publicar mensagens falsas de que a cantora Britney Spears estaria morta. As informações são do portal de notícias da Rede Globo, o G1.