Partida foi válida pela primeira rodada daquela Série A do campeonato brasileiro

Por: Redação ORM News

Em 06 de setembro, 2016 - 16h51 - Série A

No futebol, algumas vitórias marcam e alguns gols são inesquecíveis, certo? Isto reflete o que representa o triunfo do Paysandu por 2 a 0 sobre o Flamengo das estrelas Romário, Edmundo e Sávio pela Série A do campeonato brasileiro de 1995. Nesta terça-feira (6), a partida completa exatos 21 anos e o Portal ORM News fez um levantamento do que aconteceu naquele embate.

O Paysandu estava na sua quarta temporada consecutiva na Série A, desde o título da Série B de 1991, e vivia um bom início de competição. O Paysandu do técnico Tatá estreou somente na segunda rodada da competição, com derrota para o Botafogo por 3 a 1, no Rio de Janeiro (RJ), mas empatou com o Vitória e com o Grêmio em 1 a 1 e venceu o Juventude, antes de encarar o Flamengo no complemento da primeira rodada.

Aquele Flamengo do técnico Edinho tinha vencido o Bragantino, empatado com o Guarani e perdido para o Palmeiras. O time chegou a Belém sob festa e empolgação da torcida rubro-negra do Pará, mas não respirava um clima de harmonia, principalmente por conta dos 'choques' entre Romário e Edmundo.

Naquela noite do dia 6 de setembro de 1995, diante de 45.164 torcedores, o Mengão entrou em campo pressionado e disposto a golear, mas ficou desnorteado após expulsão do zagueiro Cláudio, ainda aos oito minutos de jogo, após falta no atacante Gilson. O Bicola ocupava os espaços em campo, mas não conseguia produzir perigo ao gol defendido por Paulo César. Romário ainda chegou a ter grande oportunidade na frente de Ferreira, que salvou com o pé.

A segunda etapa foi bem mais animada - especialmente para o Papão -, com Nuno perdendo gol ainda aos dois minutos. Gílson também desperdiçou uma oportunidade clara de abrir o placar para o PSC. Então, Edmundo, aos 10, saiu costurando a defesa alviazul e cruzou para a chegada de Romário, mas o 'baixinho' nem chegou a tocar na redonda. Aos 13, um bate-rebate dentro da áera carioca permitiu que a bola ficasse 'na boa' para Nuno mandar para a rede. Já aos 22 minutos, Daniel saiu pela direita, olhou para o gol e resolveu arriscar. Ele chutou da intermediária e a bola cumpriu uma trajetória de parábola até encontrar o ângulo direito do Mengão.

A euforia só não foi maior no estádio porque um grupo formado por cerca de 5 mil torcedores que ficaram do lado de fora por falta de ingressos tentou invadir o estádio e foi parado por cerca de 300 policiais. Houve tumulto, porém ninguém ficou ferido.

O final daquela temporada foi ruim para os cariocas, que terminaram na 21ª colocação entre os 24 clubes do certame. Pior, no entanto, foi para o Papão, que ficou na vice-lanterna e amargou o rebaixamento à Série C de 1996, com 18 pontos em 23 partidas.

Veja abaixo a ficha técnica de Paysandu 2 x 0 Flamengo

Paysandu: Ferreira; Marcos, Gilton, Gilmar Francisco e Garrinchinha; Rogério Lage, Oberdan (Alexandre Pinho), Daniel (Hergos) e Hélio Maranhense; Nuno e Gilson. Técnico: Tatá

Flamengo: Paulo César; Cláudio, Ronaldão e Agnaldo Liz; Lira, Pingo (Róbson Lopes), Djair e Uéslei; Sávio (Rodrigo Mendes), Romário e Edmundo. Técnico: Edinho.

Gols: Nuno e Daniel (PSC)

Cartões amarelos: Gilson, Gilton e Hélio Maranhense (PSC) / Ronaldão, Lira, Sávio, Djair e Uéslei (FLA).

Cartão vermelho: Cláudio e Róbson Lopes

Local: estádio Edgar Proença (Mangueirão), Belém-Pa