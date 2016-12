O roqueiro decide não gravar mais o CD e focar na banda

29 de dezembro, 2016

Gordo (Herson Capri) ficou tão abalado quanto Gui (Vladimir Brichta) com o roubo do CD do roqueiro. Para tentar a amenizar a situação, o dono da Som Discos propõe ao ex-genro que eles regravem todo o material para que o trabalho seja lançado.

Com muita sinceridade, Gui abre o coração para Gordo e revela que não quer mais seguir com o projeto para focar na banda que montou: "Eu sei que você já me viu tomar muita decisão errada, mas dessa vez eu te juro que sei perfeitamente o que eu tô fazendo. Essa banda vai dar certo", garante ele, deixando o empresário de queixo caído.

Será que Gordo conseguirá convencer Gui a mudar de ideia? Acompanhe em Rock Story nesta quinta-feira, 29/12.