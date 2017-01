O roqueiro acerta no timing e consegue chegar à delegacia antes que a namorada confesse tudo

Por: Globo.com

Em 14 de janeiro, 2017 - 19h07 - Novelas

Será que Júlia (Nathália Dill) verá o sol “nascer quadrado” ou, mais uma vez, Gui Santiago (Vladimir Brichta) conseguirá salvar a mocinha? Aflita com as ameaças de Alex (Caio Paduan), a bailarina decidiu se entregar e foi até a delegacia. No momento em que ela já está começando a contar sua história à polícia, o roqueiro invade a sala do delegado e inventa uma mentira, na tentativa de salvar a amada da prisão.

“Ela é minha namorada, doutor. Mas ela não tá muito bem, o senhor entende...”, mente Gui, impedido Júlia de completar a confissão. “Meio desequilibrada... Tá no psiquiatra, tomando remédio tarja preta... tá sendo bem difícil”, completa, para o choque da professora de balé.

Será que o delegado vai acreditar nessa história? Veja o desfecho dessa cena em Rock Story nesta segunda-feira, 16/1.