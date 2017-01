Marisa fica perto de descobrir que o irmão armou uma cilada para Júlia ser presa. cantor vai investigar.

Em 09 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Marisa (Júlia Rabello) quase saberá que Alex (Caio Paduan) armou para Júlia (Nathalia Dill) nos próximos capítulos de “Rock Story” (Globo/TV Liberal). Tudo começará quando Gui (Vladimir Brichta) descobrir o endereço da irmã do bandido e for atrás dela. As informações foram divulgadas pelo blog da jornalista Patricia Kogut.

O roqueiro, que já conhece Marisa da churrascaria, ficará surpreso com o parentesco. “O seu irmão mora aqui com você?”, perguntará Gui.

